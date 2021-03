Stand: 16.03.2021 08:47 Uhr Bad Doberan: B105 noch bis Mittwoch gesperrt

Die B105 in Bad Doberan (Kreis Rostock) bleibt noch bis Mittwochmorgen 7 Uhr gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli mit. Eigentlich sollte die Straße schon heute wieder freigegeben werden. Grund für die Verzögerung seien Arbeiten am Gleisbett des Molli-Bahnübergangs, die nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden könnten. Zwischen dem Bahnübergang an der B105 und der Haltestelle Bad Doberan Stadtmitte werden die Arbeiten noch bis kommenden Dienstag fortgesetzt. | 16.03.2021 08:47