Stand: 09.08.2021 15:43 Uhr Backhaus will Agrar-Sonderkonferenz wegen Afrikanischer Schweinepest

Agrarminister Till Backhaus (SPD) plant wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) eine Sonderkonferenz aller Agrarminister. Die für Haus- und Wildschweine tödliche Seuche sei nicht unter Kontrolle, sie breite sich weiter aus. Backhaus fordert eine finanzielle Beteiligung des Bundes bei den vorbeugenden Maßnahmen. Wegen der Ernte sei Schwarzwild derzeit stärker unterwegs, damit steige die Gefahr der Ausbreitung von ASP, sagte er bei einem Treffen mit ASP-Suchhundeführern. Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Europa mehr als 9.000 ASP-Fälle bei Wild- und Hausschweinen gemeldet, 1.800 davon in Deutschland - der jüngste Fall nur 33 Kilometer von Vorpommern entfernt in Polen. Um zu verhindern, dass sich die Seuche weiter ausbreitet, wird ab Mittwoch ein zweiter Schutzzaun südlich der A11 an der Grenze zu Polen gebaut. | 09.08.2021 15:42