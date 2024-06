Stand: 10.06.2024 05:30 Uhr Backhaus informiert über Tierseuchen

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) stellt in Rostock den Jahresbericht des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei vor. Dabei will er auch über die aktuelle Tierseuchenlage etwa bei der Vogelgrippe sowie der Afrikanischen Schweinepest (ASP) informieren. Vergangene Woche hatte sich ein ASP-Fall in einem Schweinemastbetrieb im Kreis Vorpommern-Greifswald bestätigt. Zudem werden die Ergebnisse der Lebensmitteluntersuchungen aus dem Vorjahr vorgestellt. 2022 waren mehr als 13 Prozent der knapp 7.600 im Landesamt untersuchten Lebensmittelproben im Land beanstandet worden. Dabei handelte es sich aber hauptsächlich um Kennzeichnungsprobleme.

