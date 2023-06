Stand: 15.06.2023 17:19 Uhr Backhaus: Erneut Sorge wegen Fischsterben in Polen

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) zeigt sich vom Fund toter Fische im Gewässersystem der Oder beunruhigt. Im August vergangenen Jahres war es in dem deutsch-polnischen Grenzfluss zu einer Umweltkatastrophe gekommen, bei der mehrere hundert Tonnen Fische starben. Nun rief Polen einen Krisenstab ein, weil vor Tagen erneut tote Fische in Kanälen entdeckt wurden. Auch die giftige Goldalge Prymnesium parvum wurde erneut nachgewiesen. Experten in Deutschland und Polen vermuten, dass sie im vergangenen Jahr für den Tod der Fische verantwortlich war. Backhaus hofft nun, dass der polnische Krisenstab aktuell die richtigen Vorkehrungen trifft.

