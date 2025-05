Baby stirbt nach schwerem Verkehrsunfall bei Neustrelitz Stand: 13.05.2025 10:46 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Neustrelitz ist am Montagabend ein Säugling ums Leben gekommen. Zwei Frauen und ein Mann wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 zwischen Neustrelitz und dem Abzweig Godendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montag ein Säugling ums Leben gekommen. Eine in Richtung Berlin fahrende 33-jährige Autofahrerin überholte laut Polizei vor einer Bergkuppe ein anderes Fahrzeug. Dabei stieß sie mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen. Der 72-jährige Fahrer versuchte auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bundesstraße stundenlang gesperrt

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Ebenso eine 20-jährige Beifahrerin in dem überholenden Auto. Ein Säugling im Fahrzeug der beiden Frauen wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie drei Freiwillige Feuerwehren. Die B96 war etwa drei Stunden voll gesperrt.

