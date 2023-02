Baabe: Schwarze Ablagerungen am Strand werden untersucht Stand: 10.02.2023 15:00 Uhr Am Rügener Strand in Baabe haben Urlauber Verunreinigungen festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ermittelt.

Auf Bildern von Urlaubern sind schwarze Ablagerungen auf Wellenschaum am Strand von Baabe auf Rügen deutlich zu erkennen. Der Wellenschaum ist inzwischen weg, doch die Verunreinigungen liegen weiter auf dem Sand des Ostseestrandes.

Untersuchungen laufen

Schon am Donnerstag ist darüber unter anderem die Kurverwaltung in Baabe informiert worden, wie die Direktorin, Uta Donner, sagte. Sie wisse derzeit aber nicht, worum es sich bei den schwarzen Ablagerungen handelt. Diese werden nun untersucht, so der Sprecher der Wasserschutzpolizei, Sebastian Seibel. Eine Ölverschmutzung schließe die Behörde derzeit aus.

Zusammenhang mit LNG-Tanker?

Erst wenn die Ergebnisse aus dem Labor vorliegen, könne man einschätzen, wer für die Verunreinigungen verantwortlich ist. Einen Zusammenhang mit dem vor Rügen liegenden LNG-Tanker könne er weder herstellen noch ausschließen, so der Sprecher weiter. Auch die Staatsanwaltschaft Stralsund ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2023 | 15:00 Uhr