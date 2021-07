Stand: 01.07.2021 11:16 Uhr Baabe: Fünf Verletzte bei Bremsung der Rügener Bäderbahn

Beim Versuch, einen Unfall zu verhindern, sind fünf Menschen durch die Bremsung einer Bäderbahn auf Rügen verletzt worden. Laut Polizei hatte am Mittwochmittag in Baabe der Fahrer der touristischen Kleinbahn beim Abbiegen ein Auto übersehen. Ein Zusammenstoß konnte noch verhindert werden. Drei der Verletzten kamen ins Krankenhaus. In der Bahn saßen den Angaben zufolge etwa 15 bis 20 Menschen. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 01.07.2021 11:16