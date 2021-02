Stand: 01.02.2021 11:17 Uhr BGH befasst sich mit Urteil zu Missbrauchsfall in Ferdinandshof

Mit dem Urteil in einem Prozess um schweren Kindesmissbrauch in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird sich der Bundesgerichtshof befassen. Nach Angaben des Landgerichts Neubrandenburg hat der Verurteilte Revision eingelegt. Der 18-jährige war als für die Allgemeinheit gefährlich eingestuft und in ein psychiatrisches Haftkrankenhaus eingewiesen worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er vergangenen Sommer ein sechsjähriges Mädchen von einem Spielplatz weggelockt und sexuell missbraucht. | 01.02.2021 11:16