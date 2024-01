Stand: 21.01.2024 06:17 Uhr BBL: Rostock Seawolves unterliegen auch Würzburg

Die Rostock Seawolves müssen im Jahr 2024 weiter auf ihren ersten Erfolg in der Basketball-Bundesliga warten. Mit 78:91 (40:46) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Würzburg Baskets am Samstagabend in der Stadthalle und kassierte damit bereits die vierte Niederlage in Folge. Damit weisen die Mecklenburger nach 16 Partien weiterhin nur sechs Siege auf. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Chevez Goodwin (20 Punkte).

