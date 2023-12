Stand: 01.12.2023 07:17 Uhr B96: Unfall mit sieben beschädigten Autos

Am Donnerstag sind insgesamt sieben Autos in Unfälle auf der B96 zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg verwickelt gewesen. Nach Angaben der Polizei kam zunächst ein PKW aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Mehrere Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu drei weiteren Zusammenstößen. Ein 37-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Die B 96 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

