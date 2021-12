B321 bei Schwerin wird für den Verkehr freigegeben

Stand: 22.12.2021 05:26 Uhr

In Schwerin wird am Vormittag der vierspurige Ausbau der B321 für den Verkehr freigegeben. Damit sollen sich in Zukunft die Fahrtzeiten und Staugefahren für Pendler reduzieren.