Stand: 31.08.2022 17:33 Uhr B197: Lkw-Gespann in Maisfeld gekippt

An der B197 bei Stretense (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Lkw mit Anhänger in ein Maisfeld gekippt. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer auf dem Weg zu einem Kiesweg und hatte einen Moment nicht aufgepasst. Sein Fahrzeuggespann mit 26 Tonnen Schutt ist dadurch von der Staße abgekommen und auf der Seite liegengeblieben. Der 45 Jahre alte Fahrer hat sich bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 50.000 Euro. | 31.08.2022 17:32

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.08.2022 | 17:35 Uhr