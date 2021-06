Stand: 20.06.2021 13:21 Uhr B192: Sperrung und lange Umleitung für den Fernverkehr

Die Bundesstraße 192 in Warin ist von Montag an wegen einer Straßensanierung in Warin gesperrt. Auf 700 Metern bekommt sie eine neue Fahrbahndecke und in einem Bereich auch eine neue Tragschicht. Außerdem werden dann auch gleich Straßengullys repariert. Für Einwohner von Warin ist eine Umleitung innerorts ausgeschildert. Auch beim Busverkehr kommt es zu Einschränkungen. Für den Fernverkehr gibt es eine andere Umleitung, die führt ab Brüel über die B104 bis Cambs und dann über die Orte Liessow, Ventschow und Jesendort und in Büschow dann wieder auf die B192. | 20.06.2021 13:21