Stand: 05.12.2021 16:05 Uhr B192: Hybrid-Auto gerät während der Fahrt in Brand - Fahrer unverletzt

Auf der B192 ist am Sonntagvormittag kurz vor Waren ein Auto mit Plug-In-Hybrid-Antrieb während der Fahrt in Brand geraten. Laut Polizei gelang es dem 48-jährigen Fahrer, den Wagen am Fahrbahnrand zu stoppen und auszusteigen. Der Motorraum und der Fahrgastraum des erst vor wenigen Tagen erstmals zugelassenen Autos brannten aus. 39 Feuerwehrleute mehrerer Wehren aus der Region waren im Einsatz. Die B192 war zeitweise voll gesperrt. Der Schaden wird mit 40.000 Euro beziffert. Was genau den Brand auslöste, ist unklar. | 05.12.2021 16:05

