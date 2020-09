Stand: 15.09.2020 07:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

B111 bei Pritzier: 38-jähriger Autofahrer kollidiert mit Rothirsch

Ein Rothirsch hat am Montagabend auf der Bundesstraße B111 zwischen dem Abzweig Buddenhagen und Pritzier (Landkreis Vorpommern-Greifswald) für einen Unfall gesorgt. Das Tier war unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 38-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Hirsch. Der Mann verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hirsch ist an der Unfallstelle verendet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Zudem sind Betriebsstoffe aus dem Auto ausgelaufen, so dass die Fahrbahn von der Feuerwehr gereinigt werden musste. | 15.09.2020 07:12