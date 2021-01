Stand: 16.01.2021 06:50 Uhr B110: 25-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall mit Hirsch

Bei einem Wildunfall mit einem Hirsch ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer auf der B110 bei Finkenthal im Landkreis Rostock tödlich verunglückt. Der Hirsch war zuvor mit einem Transporter kollidiert und dann auf das Auto des Mannes geschleudert worden. Der 25-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstarb, teilte die Polizei mit. | 16.01.2021 06:50