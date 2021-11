Stand: 26.11.2021 07:35 Uhr B106 zwischen Wismar und Schwerin ab 1. Dezember wieder frei

Nach einer dreimonatigen Sperrung wird die Bundesstraße zwischen Schwerin und Wismar am kommenden Mittwoch zumindest teilweise wieder freigegeben. Am Bahnübergang Zickhusen gibt es noch Behinderungen: Bis zum Frühjahr wird die B106 dort nur einspurig befahrbar sein, dort wird ein Parkplatz gebaut. Eine Ampel regelt den Verkehr. Abgeschlossen hingegen sind die Bauarbeiten am letzten Teilstück des Radwegs zwischen Schwerin und Wismar. | 26.11.2021 07:15