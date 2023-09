Stand: 25.09.2023 07:43 Uhr B106: Sperrung nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Am Montagmorgen hat ein Verkehrsunfall für massive Behinderungen auf der B106 zwischen Wismar und Schwerin gesorgt. Laut Polizei stießen zwei Autos nahe des Klein Trebbower Ortsteils Kirch Stück frontal zusammen. Eine Autofahrerin sei dabei so schwer verletzt worden, dass man sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der Fahrer des anderen Autos habe nach ambulanter Behandlung wieder gehen können. Wie es zu dem Frontalzusammenstoß kam, wird noch untersucht. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die B106 ist an der Unfallstelle nach wie vor halbseitig gesperrt.

