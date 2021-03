Stand: 12.03.2021 09:10 Uhr B105 in Bad Doberan: Sperrung wegen Arbeiten an Molligleisen

Das Gleis der Bäderbahn Molli muss repariert werden - mit Folgen für Autofahrer: Bis einschließlich Montag ist die B105 in Bad Doberan voll gesperrt. Die Gleisplatten der Molli-Strecke haben sich abgesenkt. Um herauszufinden, warum das geschah, soll zunächst der Untergrund untersucht werden. Bekannt ist, dass die Gleise auf alten Holzbalken liegen. Betroffen von den Arbeiten ist auch der Bahnübergang an der B105 in Bad Doberan. Dieser stammt aus den 1990er Jahren und ist vor allem durch Schwerlasttransporte lädiert, sagt Molli-Chef Michael Mißlitz. | 12.03.2021 09:10