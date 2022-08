Stand: 24.08.2022 16:52 Uhr B105 bei Stralsund: Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Bei einem Unfall auf der B105 ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben soll der 45-Jährige mehrere Autos zwischen Stralsund und Greifswald überholt haben. Als einer der Autofahrer aus der Kolonne - ein 77-Jähriger - mit seinem Wagen links abbiegen wollte, prallte der Motorradfahrer in die Seite des Autos. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat für die Ermittlungen zur Unfallursache einen Sachverständigen der DEKRA beauftragt. Die B105 war im Unfallbereich für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. | 24.08.2022 16:52

