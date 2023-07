Stand: 07.07.2023 12:12 Uhr B105: Verfolgungsjagd zwischen Rövershagen und Stralsund

Auf der B105 bei Rövershagen Richtung Stralsund hat sich ein 17-jähriger Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, nachdem er deutlich zu schnell eine Kontrollstelle durchfuhr. Bei seiner Flucht missachtete der Fahrer mehrere Überholverbote und geriet in Kurven wiederholt in den Gegenverkehr. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Auto zu stoppen. Laut der Polizei wurde der Wagen vor wenigen Tagen in Rostock als gestohlen gemeldet. Auch die Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug. Darüber hinaus wurden verbotene Waffen und Drogen-Utensilien gefunden. Gegen den minderjährigen deutschen Fahrer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

