Stand: 16.04.2023 11:55 Uhr B105: Gleich zwei Sperrungen wegen Bauarbeiten

Wegen Bauarbeiten wird die Bundesstraße 105 von morgen an gleich an zwei Stellen voll gesperrt. Im Stadtgebiet von Bad Doberan sind bereits zwei Abschnitte der B105 saniert. Jetzt wird dort die Deckschicht am Ortsausgang Richtung Rostock erneuert. Bis voraussichtlich Ende Mai müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Das Straßenbauamt hat zwei Umleitungen ausgeschildert. Eine nördliche über Reddelich, Hinter Bollhagen, Rethwisch und Bargeshagen. Eine südliche Umleitung führt über Hanstorf und Parkentin. Eine zweite Vollsperrung gibt es auf der B105 zwischen Karnin um Kummerow östlich von Stralsund. Auch dort soll die Fahrdecke erneuert werden. Die Sperrung soll einen Monat lang gehen. Die Umleitung führt über Flemendorf, Duvendiek und Niepars.

