Stand: 06.06.2022 16:39 Uhr B 110 vor Usedom: Drei Verletzte nach zwei Autounfällen

Auf der B 110 sind am Montagmittag ein Wohnmobil und ein Pkw bei Libnow zusammengestoßen. Die Fahrzeuge blockierten die Fahrbahnen, sie musste bis in die Nachmittagsstunden gesperrt werden. Die 85-jährige Beifahrerin im Pkw wurde leicht verletzt. Kurze Zeit später wollte ein 59-Jähriger wegen des Rückstaus wenden. Dabei übersah er jedoch ein von rechts kommendes Auto, das daraufhin gegen seins fuhr. Das Auto wurde in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte seitlich mit einem weiteren Pkw. Der 59-Jährige wurde schwer verletzt, eine 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden durch alle Unfälle liegt bei mehr als 100.000 Euro. | 06.06.2022 16:39

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.06.2022 | 17:00 Uhr