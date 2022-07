Stand: 02.07.2022 17:06 Uhr B 109: Unfall mit sieben Autos und zwei Schwerverletzten

Zwischen Rathebur und Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist laut Polizei ein 60-jähriger Mann aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei touchierte er einen Pkw am Seitenspiegel und rammte dann einen zweiten Wagen. Der 60-Jährige und der Fahrer des zweiten Autos wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Durch fliegende Trümmer wurden auch dahinter fahrende Autos getroffen. An den somit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro. Die B 109 war für etwa vier Stunden gesperrt. | 02.07.2022 17:05