Stand: 26.09.2019 17:13 Uhr

Autozulieferer will Werk in Parchim schließen

Der Autozulieferer Magna will sein Werk in Parchim mit 130 Mitarbeitern schließen. Grund sei die sinkende Nachfrage, teilte das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg mit. Die Firma stellt in Parchim Cabrio-Dächer her.

Verlagerung nach Polen?

Laut IG Metall soll die Produktion wegen der geringeren Löhne in das Magna-Werk im polnischen Tychy verlagert werden. Ein Unternehmenssprecher wollte sich dazu allerdings nicht äußern. Ein Sprecher des Landeswirtschaftsministeriums sagte, man habe Kontakt zum Unternehmen aufgenommen. Wichtig sei der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region.

Conti-Werk in Anklam nicht von Schließungsplänen betroffen

Erst am Mittwoch hatte der Automobilzulieferer Continental mitgeteilt, 7.000 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben unter anderem auf die Rückgänge in der weltweiten Automobilproduktion und die zunehmende Digitalisierung. In Anklam forscht das Unternehmen an der Produktion von Reifen aus Löwenzahn. Dieser Standort sei nicht von geplanten Stellenstreichungen betroffen., teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.09.2019 | 16:00 Uhr