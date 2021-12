Autowerkstatt in Schwerin durch Feuer zerstört - Millionen-Schaden Stand: 16.12.2021 06:10 Uhr In Schwerin ist am Mittwoch bei einem Feuer in einem Industriegebiet eine Autowerkstatt komplett zerstört worden. Ein Stromausfall im Osten der Stadt stand aber nicht im Zusammenhang mit dem Feuer.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand am Mittwochnachmittag in der Autowerkstatt in der Rudolf-Diesel-Straße in Schwerin aus. Dicke Rauchschwaden zogen am Nachmittag über den Himmel. Laut Feuerwehr gab es mehrere Explosionen. Zehn Personen konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Zwei Menschen wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr als eine Million Euro Schaden

Am Mittwochabend war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Das Gebäude wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Der Schaden liegt nach Schätzungen der Feuerwehr bei mehr als einer Million Euro. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von vier Freiwilligen Wehren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Kein Zusammenhang mit Stromausfall im Osten der Stadt

Ebenfalls am Mittwochnachmittag fiel in Teilen der Stadtteile Mueßer Holz und Zippendorf der Strom aus. Rund 100 Haushalte waren betroffen. Da das Feuer unweit eines Kraftwerkes der Schweriner Stadtwerke ausgebrochen war, wurde vermutet, dass es einen Zusammenenhang mit dem Stromausfall geben könnte. Das haben die Stadtwerke Schwerin aber nicht bestätigt, vielmehr handle es sich um ein anderes Stromnetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.12.2021 | 06:00 Uhr