Stand: 16.10.2022 16:14 Uhr Autos kollidieren bei Neddemin: Drei Personen leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Sonntagvormittag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 28. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengestoßen. Drei Rettungswagen, drei Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und die Straße zu beräumen. Der Sachschaden an den Autos wird laut Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.10.2022 | 16:00 Uhr