Stand: 18.08.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Autos in Neubrandenburg zerkratzt: Verdächtiger gefasst

Im Fall der mehr als 90 zerkratzten Autos in Neubrandenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Polizeiangaben zufolge handelt es sich um einen 34-jährigen Neubrandenburger. Er wurde am Montag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Nähe kürzlich beschädigter Fahrzeuge gefasst.

Tatmotiv ist unklar

Der Mann soll nach aktuellem Stand bei 93 Autos von Privatpersonen und Autohäusern den Lack zerkratzt haben. Den Schaden beziffert die Polizei auf weit über 100.000 Euro. Das Tatmotiv ist noch unklar. Laut einer Polizeisprecherin sei der 34-Jährige unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung polizeibekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.08.2020 | 14:00 Uhr