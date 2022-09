Stand: 03.09.2022 16:41 Uhr Autofahrer bei Unfall nahe Pustohl gestorben

Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall auf der L10 bei Pustohl (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Der Senior erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. | 03.09.2022 16:40

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.09.2022 | 17:00 Uhr