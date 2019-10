Stand: 14.10.2019 21:05 Uhr

Autobrände in Rostock: Verdächtiger gefasst

Im Zuge der Ermittlungen zu den am Sonntag in Rostock in Brand gesetzten Autos hat die Polizei am Montagabend einen Verdächtigen festgenommen. Die Beamten hatten seit dem Nachmittag mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann gesucht. Die Fahndung habe eine große Resonanz ausgelöst. "Das Telefon hat nicht stillgestanden", sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Der Gesuchte habe schließlich identifiziert und vorläufig festgenommen werden können, teilten die Ermittler mit. Die polizeilichen Maßnahmen gegen den Verdächtigen dauerten an, hieß es weiter.

Polizei entdeckte Brandbeschleuniger

Der Mann wird verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen gegen 5:15 Uhr am Kabutzenhof einen Transporter angezündet zu haben. Von dort griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Insgesamt sieben Autos seien zerstört beziehungsweise beschädigt worden. Mehrere Fahrräder und Glasscheiben eines Mehrfamilienhauses wurden ebenfalls beschädigt. Die Ermittler hatten am Tankdeckel eines betroffenen Autos einen Brandbeschleuniger festgestellt und waren deshalb von Brandstiftung ausgegangen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt.

Fünf Autos vor knapp einer Woche ausgebrannt

Zuvor waren in der Nacht zum vergangenen Dienstag in den Rostocker Stadtteilen Reutershagen und Südstadt fast zeitgleich insgesamt fünf Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht in diesen beiden Fällen ebenfalls von Brandstiftung aus. Für einen Zusammenhang der beiden Vorfälle gebe es derzeit keine Hinweise, hieß es.

