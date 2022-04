Autobahnen, Brücken, Radwege: Straßenbauprojekte 2022 in MV Stand: 27.04.2022 13:45 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern stehen in diesem Jahr 142 Millionen Euro für den Straßenbau zur Verfügung. Von dem Geld soll das Straßennetz in gutem Zustand gehalten, aber auch neue Bauprojekte realisiert werden.

Neben etlichen Sanierungsmaßnahmen auf Autobahnen, aber auch auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, sind für 2022 auch zahlreiche Neubauprojekte im Straßennetz von Mecklenburg-Vorpommern geplant. Das Land investiert dafür 60 Millionen Euro, vom Bund kommen 82 Millionen Euro. Das hat das Infrastrukturministerium in Schwerin heute mitgeteilt.

Baumaßnahmen vor und auf Usedom

Der Bau der Ortsumgehung Wolgast soll im August beginnen. Mit 138 Millionen Euro Kosten über die gesamte Bauzeit von voraussichtlich sechs Jahren ist dieses Projekt das größte im Straßenbauprogramm des Landes. Die Bauarbeiten auf der Insel Usedom werden bis Ende 2023 unter anderem an der Brücke in Wolgast und der Ortsdurchfahrt Seebad Ahlbeck fortgesetzt. Hinzu kommt ab Herbst eine Baustelle auf der B111 in Zinnowitz.

Lückenschluss beim Radweg zwischen Schwerin und Wismar

Fast 50 Baustellen an Straßen und Wegen sind es in Westmecklenburg. Eines der größeren Projekte ist an der B191 die Brücke über die Löcknitz bei Dömitz. Im November sollen die auf zwei Jahre geplanten Arbeiten losgehen. Fünf Millionen Euro sind dafür einkalkuliert. In Körchow und Neu Lüblow im Landkreis Ludwigslust-Parchim werden holprige und zu schmale Dorfstraßen ausgebaut.

Schwerpunkt bei Bau von Radwegen

Außerdem liegt ein Schwerpunkt des Bauprogramms auf Radwegen. Das erhöhe die Verkehrssicherheit für die Radfahrenden, sagte Infrastrukturminister Reinhard Meyer. So soll der Lückenschluss zwischen Schwerin und Wismar an der Bundesstraße bereits in diesem Jahr fertig werden. Weitere geplante Strecken sind von Zickhusen nach Niendorf ebenfalls an der Bundesstraße und zwischen Parchim und Möderitz. Auch bei Penzlin und Sponholz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und Laage (Landkreis Rostock) sollen straßenbegleitende Radwege entstehen.

Lange Sperrung an der Seenplatte

Zu einer anderthalbjährigen Vollsperrung kommt es zwischen Krakow am See (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und der A19 wegen einer Kompletterneuerung. In Elmenhorst westlich von Rostock beginnt der Bau einer Ortsumgehung und auch die Kreuzung B105/Messestraße in Rostock wird in diesem Jahr umgebaut. Trotz Liefer- und Personalengpässen sowie steigender Materialpreise aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sollen die Baustellen zu Ende gebracht werden, so ein Mitarbeiter der Straßenbauamtes Schwerin. Das würden spezielle Klauseln in den Ausschreibungen gewährleisten.

