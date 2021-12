Stand: 14.12.2021 06:22 Uhr Autobahnen A20 und A24 wegen Bauarbeiten gesperrt

Am Dienstag und Mittwoch wird die A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees von 7 bis 20 Uhr voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an der Behelfsbrücke. Eine Umleitung ist ausgeschildert über die Landstraßen 19 und 23. Außerdem ist am Dienstag die A 24 Richtung Berlin ab dem Kreuz Schwerin gesperrt. Dort werden von 8 bis 16 Uhr mehrere Schäden an Fahrbahn, Leitplanken und Grünstreifen repariert. Eine Umleitung über die A14 und Bundesstraßen ist ausgeschildert. | 14.12.2021 06:22

