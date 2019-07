Stand: 30.07.2019 19:25 Uhr

Autobahn 20 bei Tribsees am Mittwoch gesperrt

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 20 im Bereich der Trebeltalbrücke amMittwoch auf Behinderungen einstellen. In Höhe der Großbaustelle bei Tribsees wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck für mehrere Stunden voll gesperrt.

Videos 28:36 NDR Fernsehen Erdrutsch auf der Autobahn: Die A20-Baustelle NDR Fernsehen Im September 2017 bricht die A 20 in der Nähe von Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Länge von 45 Metern ein. Der Film erzählt die Auswirkungen rund um die Baustelle. Video (28:36 min)

Arbeiten für Neubau

Von 7 Uhr an werden vorbereitende Arbeiten für den anstehenden Neubau der Autobahn durchgeführt. Dabei sollen auf der 530 Meter langen Trebeltalbrücke sogenannte Betongleitwände mit Hilfe eines Krans zwischen den Fahrbahnen aufgestellt werden. Diese dienen während des Neubaus der A20 als Sperrwände zwischen dem fließenden Verkehr auf der Autobahn und der Baustelle. Sie sollen Autofahrer und die Arbeiter auf der Großbaustelle gleichermaßen schützen.

Sperrung bis zum Abend

Während der Sperrung am Mittwoch wird der Verkehr aus Richtung Stralsund von der Anschlussstelle Tribsees über die U38 an der Anschlussstelle Gnoien wieder auf die Autobahn geleitet. Spätestens 19 Uhr soll die Sperrung aufgehoben sein. Vor knapp zwei Jahren war die A20 an der Stelle auf einer Länge von 40 Metern eingebrochen.

Autobahn 20: Wenn eine Straße im Boden versinkt





















































Weitere Informationen A20 an weiteren Stellen abgesackt Die 20 ist an weiteren Stellen abgesackt - im Bereich Speckmoor bei Sanitz und bei Neubrandenburg. Ursache soll der trockene Sommer 2018 sein. Verkehrsminister Pegel gab Entwarnung. mehr A20-Umleitung: Geldsegen für den Landkreis Die Umleitung an der abgesackten Autobahn 20 hat dem Landkreis Vorpommern-Rügen Einnahmen in Millionen-Höhe beschert. Die Polizei stellte fast 59.000 Tempoverstöße an der Umleitung fest. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.07.2019 | 08:00 Uhr