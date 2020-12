Stand: 14.12.2020 14:40 Uhr Autobahn 14 kann weitergebaut werden

Für den kompletten Teil der A14-Verlängerung in Sachsen-Anhalt besteht jetzt Baurecht. Den entsprechenden Beschluss hat Sachsen-Anhalts Verkehrsminister vorgestellt. Die knapp 17 Kilometer lange Strecke ist der letzte Teil, für den die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch fehlten. Nach ihrer Fertigstellung soll die A14 von Nossen in Sachsen bis Wismar in Mecklenburg-Vorpommern reichen. | 14.12.2020 14:45