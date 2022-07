Stand: 31.07.2022 08:52 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach auf A20: Zwei Schwerverletzte

Zwei Personen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der A20 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.05 Uhr zwischen den Anschlusstellen Gützkow und Greifswald. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto die Autobahn in Richtung Lübeck, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich daraufhin mehrfach überschlug. Der Mann kam eigenständig aus dem Fahrzeug heraus, seine 60-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Personen kamen schwer verletzt in eine Klinik. | 31.07.2022 08:51