Auto stürzt in Peene - Fahrer und Kind tot Stand: 14.01.2021 05:40 Uhr Zwei Todesopfer bei Unglück auf glatter Straße in Anklam: Ein Auto war bei Schneefall von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach einen Holzpoller und stürzte in die Peene.

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Auto in die Peene gestürzt. Ein Mann und ein Kind konnten nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen am Mittwochabend in einer Kurve bei Schneefall von der glatten Fahrbahn abgekommen und in den Fluss gestürzt, so die Polizei.

Auto versinkt in fünf Meter tiefem Wasser

Im Fahrzeug befanden sich der 43-jährige Fahrer und ein neun Jahre alter Junge. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Auto schon komplett unter Wasser, sagte Einsatzleiter Remo Reinke: "Demzufolge haben wir die Berufstaucher aus Stralsund angefordert, die uns dann bei der Bergung unterstützt haben." Ein Kran hob den versunkenen Wagen aus fünf Meter Tiefe.

Weitere Glätteunfälle gehen glimpflich aus

Die Feuerwehr Anklam war mit 25 Männern und Frauen im Einsatz, außerdem halfen Kräfte der Wasserschutzpolizei. Auf glatten Staßen gab es am Abend und in der Nacht weitere Unfälle, die aber glimpflich ausgingen. So in Ziethen bei Anklam sowie zwischen Stavenhagen und Demmin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.01.2021 | 05:30 Uhr