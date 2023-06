Auto fährt in Menschengruppe: Fahrer entschuldigt sich vor Gericht Stand: 28.06.2023 14:22 Uhr Im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall nach einer Freiluftsommerparty in Bad Doberan hat sich der Angeklagte persönlich bei den Angehörigen entschuldigt.

Es tue ihm unendlich leid. "Das war nicht mit Absicht", sagte der damals 19-jährige Fahrer vor dem Amtsgericht Rostock. Er betonte mehrmals, dass er vor dem Unfall keinen Alkohol getrunken, sondern nur ein Mundspray benutzt habe. Dennoch wurde damals ein Atemalkoholwert von 0,35 Promille und ein Blutalkoholwert von 0,21 Promille festgestellt. Der junge Mann ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden des 21. August 2022 wurden in der Nähe des Freiluft-Partygeländes auf der Galopprennbahn in Bad Doberan (Landkreis Rostock) eine junge Frau getötet und mehrere Menschen teils so stark verletzt, dass sie wochenlang mit schweren Knochenbrüchen im Krankenhaus lagen. Das Gericht wird voraussichtlich heute ein Urteil verkünden.

Gutachter bezweifelt angebliche Mundspray-Wirkung

Ein heute vom Gericht kurzfristig hinzugerufener Gerichtsmediziner hielt den Alkohol-Konsum von Mundspray für nicht plausibel, um den Blutalkoholwert von 0,21 Promille etwa eineinhalb Stunden nach dem Unfall zu erklären. Auch dann nicht, wenn der Angeklagte den Inhalt von zwei kleinen handelsüblichen Mundspray-Dosen getrunken hätte. Am ersten Prozesstag vor einer Woche war durch Zeugenaussagen bekannt geworden, dass der Angeklagte zur Tatzeit in einem völlig überfüllten Auto unterwegs war, sieben Menschen sollen mitgefahren sein. Unmittelbar nach dem Unfall hatten Beteiligte ausgesagt, sie seien zu fünft gewesen. Nach dem Unfall wurde der Fahrer vernommen. Danach tauchte er für mehrere Monate unter. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im März ging er als Beifahrer den Beamten durch Zufall ins Netz. Neben der fahrlässigen Tötung wird ihm fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Frage nach Grad der Fahrlässigkeit

Eine Absicht wird bisher vom Gericht nicht vermutet, der Angeklagte habe aber definitiv fahrlässig gehandelt. Klären wollte das Gericht den Grad der Fahrlässigkeit. Der Unfall ereignete sich auf einer Landstraße, auf der hunderte Personen von einer Schaum-Party in Richtung der Hauptstraße unterwegs waren. Auch wenn dort zur Zeit des Unfalls noch 100 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, war der Angeklagte in dieser Verkehrssituation laut Staatsanwalt mit 50 Kilometern pro Stunde noch zu schnell. Die Straße war unbeleuchtet und voll mit Menschen, die am Straßenrand entlang gegangen sind.

