Stand: 30.03.2021 07:10 Uhr Ausgangssperre: Keine Probleme in der ersten Nacht

Die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Ludwigslust-Parchim ist laut Polizei in der ersten Nacht ohne Vorkommnisse abgelaufen. Sie gilt seit Montag - jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr. Ausnahmen gelten für Krankentransporte, Arbeitswege oder Lieferdienste. Auch muss seit gestern beim Einkaufen, beim Friseurbesuch, im Nagelstudio und bei der Fußpflege ein tagesaktueller Corona-Negativtest vorgelegt werden. Kitas sind im Notbetrieb. Lebensmittelgeschäfte sind von der Testpflicht ausgenommen. In den anderen Landkreisen und in Schwerin soll die Testpflicht im Einzelhandel nach Ostern beginnen. | 30.03.2021 7:10

