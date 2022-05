Stand: 27.05.2022 09:20 Uhr Ausfälle auf Strecken der Weißen Flotte

Die Weiße Flotte teilt mit, dass es am Freitag aufgrund des Wetters bei Fahrten der Wittower Fähre von und nach Hiddensee zu Ausfällen kommen kann. Außerdem entfallen alle An- und Abfahrten in den Häfen Lauterbach, Sellin, Baabe, Gager und Thiessow. | 27.05.2022 09:20

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.05.2022 | 09:00 Uhr