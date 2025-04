Ausdocken live: "Disney Adventure" verlässt die Werfthalle Stand: 18.04.2025 19:30 Uhr Eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt - die "Disney Adventure" verlässt derzeit die Werfthalle in Wismar. NDR.de überträgt das spektakuläre Manöver live.

In den Morgenstunden hat in Wismar das Ausdocken der "Disney Adventure" aus der Werfthalle begonnen - die Arbeiten sollen mehrere Stunden andauern. Anschließend soll das Schiff unmittelbar vor der Werft am Ausrüstungskai liegen. Dort werden noch die Schornsteine und eine Achterbahn installiert, denn dafür war selbst die riesige Werfthalle zu klein.

Schaulustige können das Ausdocken nicht aus der Nähe beobachten, denn die Stadt hat den Alten Hafen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ab 8.30 Uhr überträgt NDR.de das Event aber hier im Livestream.

Jungfernfahrt ab Singapur

Am Donnerstag wurde bereits das Werfttor geöffnet. Damit konnte die Öffentlichkeit erstmals den Rumpf des Schiffes mit den Disney-Verzierungen sehen. Der 342 Meter lange und über 70 Meter hohe Ozeanriese soll nach der Fertigstellung im Dezember ab Singapur auf Jungfernfahrt gehen. 6.000 Passagiere und 2.300 Besatzungsmitglieder finden Platz.

Übernahme nach Werft-Insolvenz

Sechseinhalb Jahren hat der Bau gedauert. Ursprünglich als "Global Dream" für die asiatische Genting Group geplant, übernahm die US-Reederei Disney Cruise Line das Schiff nach der Insolvenz der MV-Werften während der Corona-Pandemie.

