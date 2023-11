Ausbildung: Viele Lehrstellen in MV unbesetzt Stand: 06.11.2023 15:50 Uhr Auch in diesem Jahr mangelt es in Mecklenburg-Vorpommern an Bewerberinnen und Bewerbern für freie Lehrstellen. 6.000 waren es bisher auf mehr als 10.000 offene Ausbildungsplätze.

Auch in diesem Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern noch tausende Ausbildungsplätze offen. Auf rund 10.000 Plätze kamen bisher nur rund 6.000 Bewerberinnen und Bewerber. Zwar würden sich wieder mehr junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern bewerben, trotzdem müssen Unternehmen sehr viel stärker um sie buhlen als noch vor 20 Jahren, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin.

Über 400 Schüler noch auf der Suche

Auf der einen Seite sind derzeit etliche Plätze frei, gleichzeitig suchen aber noch rund 430 Schülerinnen und Schüler nach einem Ausbildungsbetrieb. Für dieses Missverhältnis gebe es Gründe, sagte der Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher. Vor allem die Wege zwischen Ausbildungsplatz und Wohnort seien für viele ein Problem, ebenso ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Wenige Ausbildungsbetriebe

Die Quote der Betriebe, die überhaupt ausbilden, sei mit 23 Prozent schon jetzt sehr gering, so Biercher. Er appellierte an die Unternehmen, weiter in Ausbildungsangebote zu investieren. Die Bundesagenur für Arbeit würde sie dabei unterstützen und beispielsweise Extra-Nachhilfe in den Berufsschulen bezahlen.

