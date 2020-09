Stand: 10.09.2019 11:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Auftakt für Rübenkampagne in Anklam

In der Anklamer Zuckerfabrik (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die diesjährige Rübenkampagne begonnen. Bis Mitte Januar werden die Rüben unter anderem zu Zucker verarbeitet. Das Roden der Zuckerrüben ist schon seit einigen Tagen im Gange. In diesem Jahr haben Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern auf rund 25.000 Hektar Zuckerrüben angebaut.

VIDEO: Anklamer Zuckerfabrik beginnt mit Rübenverarbeitung (1 Min)

Anbau auf zwölf Prozent mehr Fläche

Damit wuchs die Fläche im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Allerdings erwarten die Bauern in diesem Jahr etwa 10 Prozent geringere Erträge als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Grund dafür sei die Trockenheit, so eine Sprecherin des Anbauerverbandes für Zuckerrüben. Je nach Region fallen die Prognosen aber unterschiedlich aus.

An der Küste höhere Ernteerwartungen

So seien die Erwartungen an der Küste wegen höherer Niederschläge besser als im Süden des Landes, hieß es weiter. Schon der Start ins Jahr war für die Zuckerrüben zu trocken, damit hätten sie auch wenig Masse gebildet, in die sich Zucker einlagern könne. In der Anklamer Zuckerfabrik werden die Rüben in den kommenden Monaten zu Zucker, Bioethanol, Biomethan und Futtermitteln verarbeitet. Sie ist die einzige dieser Art im Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.09.2019 | 06:00 Uhr