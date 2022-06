Stand: 12.06.2022 15:52 Uhr Aufstieg: Greifswalder FC gewinnt gegen Hertha Zehlendorf

Der Greifswalder FC ist in die Fußball-Regionalliga aufgestiegen. Die Vorpommern setzten sich gegen den bisherigen Tabellenführer der Oberliga, Hertha Zehlendorf, mit 4:2 durch. Die Partie sahen 2.121 Zuschauer. Aus Mecklenburg-Vorpommern spielt aktuell nur noch der FC Hansa Rostock als Zweitligist in einer höheren Spielklasse. Die Greifswalder sind nach der TSG Neustrelitz, dem Torgelower FC Greif und dem FC Schönberg der vierte Verein aus MV, der in seiner Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufsteigen konnte. | 12.06.2022 15:51