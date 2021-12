Stand: 07.12.2021 11:02 Uhr Aufnahme von Corona-Patienten aus anderen Ländern gestoppt

Mecklenburg-Vorpommern nimmt vorerst keine Corona-Intensivpatienten mehr aus anderen Bundesländern auf. Mit rund 90 Covid-Patienten seien die Intensivstationen in den Krankenhäusern des Landes bereits recht voll, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin am Dienstag. Gut 100 Plätze seien für derartige Patienten vorgesehen. Mecklenburg-Vorpommern hat bisher vier Intensivpatienten aus überfüllten Kliniken in Sachsen aufgenommen. | 07.12.2021 11:02