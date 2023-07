Stand: 23.07.2023 08:48 Uhr Auf der Müritz: Hausboot schleppt grüne Fahrwassertonne ab

Fahrer eines gemieteten Hausboots haben am Sonnabend auf der Binnenmüritz vor Waren eine grüne Fahrwasserbegrenzungstonne von ihrer Position entfernt. Andere Schiffsführer informierten die Beamten der Wasserschutzpolizei. Das Streifenboot fand die abgeschleppte Tonne in der Nähe der roten Untiefentonne "Warener Berg". Bei der siebenköpfigen Besatzung des Hausbootes wurden Alkoholtests durchgeführt. Zusätzlich erfolgte beim Schiffsführer ein Drogenschnelltest. Gegen die 19 bis 20 Jahren alten Männer aus Sachsen wird nun wegen des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr (§ 315 StGB) ermittelt.

