Auf dem rechten Auge blind? Stand: 17.08.2021 06:15 Uhr Der Journalist und langjährige Kenner der Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern, Jörg Köpke, greift in seinem neuen Buch die Große Koalition in Schwerin scharf an. Sie habe nicht genug unternommen, um das Entstehen von rechtsextremen Netzwerken und die Geschäfte von Waffenhändlern in Mecklenburg-Vorpommern zu verhindern. Besonders der Verfassungsschutz habe bei seinen ureigenen Aufgaben versagt.

von Frank Breuner

Als wir ihn treffen, steht Jörg Köpke vor der Kulisse des Schweriner Schlosses und blättert in seinem Buch, das am Mittwoch (18. August) erscheint. Der Inhalt ist brisant. Es geht um Politiker, die in Untersuchungsausschüssen lügen und sich hinter Floskeln und Sonntagsreden verschanzen würden, "statt sich entschieden mit dem braunen Ungeist" auseinanderzusetzen, so Köpke. Den Sitz des Landesparlaments kennt er gut, schließlich arbeitete er von 2006 bis 2015 als Chefkorrespondent der "Ostsee-Zeitung" in Schwerin. Und Mecklenburg-Vorpommern lässt den langjährigen Journalisten bis heute nicht los. "Unterwandert" lautet der Titel auf dem Cover seines Buchs, und darin rechnet der 54-Jährige mit der politischen Klasse im Land ab, die seit Jahrzehnten versage, wenn es um den Kampf gegen rechtsextremistische Strukturen gehe. Polizisten, Soldaten, Bundeswehrveteranen, Juristen gehörten zu diesen rechten Netzwerken, die systematisch versuchten, die demokratischen Strukturen zu unterwandern.

Brisante Festplatten mit Nazi-Dateien

Wir gehen mit Köpke vom Schloss durch die Straßen der Altstadt Richtung Pfaffenteich. Bei schönstem Wetter zeigt Schwerin seine Bilderbuchseite. Umso düsterer sind dagegen die Rechercheergebnisse, von denen uns Köpke erzählt. So sei das Landeskriminalamt seit 2015 im Besitz von Computer-Festplatten, auf denen eine schier endlose Datenmenge mit Inhalten aus der rechtsextremen Szene zu finden sei. Ursprung der Festplatten, so Köpke: der Reservistenverband Mecklenburg-Vorpommern, genauer ein Mann, der noch bis Ende vergangenen Jahres für den Verband gearbeitet hat: Thomas K. Der ehemalige Bundeswehrsoldat K. habe die Festplatten mit den Dateien gefüttert, darunter Neonazi-Propaganda, Fotos von NS-Größen und rechtsradikale Musikdateien. Es gebe sogar Überschneidungen mit der sogenannten NSU/NSDAP-CD, die bei Ermittlungen gegen Chemnitzer Neonazis gefunden wurden, so Köpke, und er fragt: "War K. ein Sympathisant des NSU? Oder sogar mehr?" Eine Frage mit Sprengkraft, denn bisher ist die offizielle Linie der Behörden, dass das mordende Neonazi-Trio Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe in Mecklenburg-Vorpommern keine Unterstützer hatte.

Kartell des Schweigens?

Nach etwas mehr als zehn Minuten Fußmarsch haben wir mit Köpke den Pfaffenteich erreicht. Dort liegt auch das Innenministerium im historischen Bau des Arsenals, das früher als Zeughaus und Polizeikaserne diente. Das Innenministerium wollte jahrelang auf Nachfragen nie etwas von den beiden Festplatten mit dem Nazi-Inhalt gehört haben, sagt uns der Journalist. Doch es gebe Beweise für deren Existenz: Empfangsbestätigungen beim Landeskriminalamt, diese seien von Informanten an den SPD-Landtagsabgeordneten Dirk Friedriszik durchgesteckt worden. Köpke habe bei seinen Recherchen eng mit dem Abgeordneten zusammengearbeitet, erzählt er uns. Ohne ihn wäre das Buch nicht möglich gewesen. Doch der Politiker Friedriszik habe einen Preis dafür bezahlen müssen, meint Köpke: "Wer aus dem Konsens des Schweigens ausbricht, wird von höchsten Kreisen denunziert und politisch kaltgestellt."

Ein Abgeordneter wird kaltgestellt

Als Friedriszik begonnen habe, unbequeme Fragen zu stellen und gegen das Nichtstun der Landesregierung gegen Rechts zu Feld zu ziehen, sei er im Herbst vergangenen Jahres in einem vertraulichen Brief des damaligen Innenministers Lorenz Caffier (CDU) an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) des Geheimnisverrats bezichtigt worden. Schließlich habe ihn seine eigene Fraktionsführung dazu gedrängt, nicht mehr für eine Wiederwahl zu kandidieren. Friedriszik war in seiner Partei ohnehin umstritten, seitdem er eine kurzzeitige Mitgliedschaft in der AfD im Jahre 2013 später verschwiegen hatte. Und obwohl die Alternative für Deutschland damals noch nicht mit der heutigen politischen Heimat eines Björn Höcke oder einer Beatrix von Storch vergleichbar war - Friedriszik konnte man angesichts dieser Vorgeschichte schnell in die Ecke stellen und als unglaubwürdig stigmatisieren. Auch Köpke erzählt uns von seiner anfänglichen Skepsis gegenüber dem Abgeordneten bei den ersten Treffen mit ihm. "Doch letztlich stellten sich alle Informationen, die er über rechtsextreme Vorgänge in Behörden und Verbänden gesammelt hatte, nach meinen Recherchen als richtig heraus", resümiert Köpke.

Polizist auf Abwegen

Und während der Pfaffenteich im Licht der Sonnenstrahlen glitzert, schildert er uns ein weiteres Kapitel seines Buchs: das über Tobias H., einen Landespolizisten. Er spiele eine zentrale Rolle in der rechten Szene Mecklenburg-Vorpommerns. Tobias H. sei Bindeglied zwischen "Uniter" und "Nordkreuz". "Uniter" ist ein Verein ehemals aktiver Polizisten und Soldaten, der vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird, "Nordkreuz" war eine rechtsextreme Chatgruppe mit zeitweise mehr als 50 Mitgliedern, die Munition und Waffen hortete, um an einem "Tag X" politische Gegner zu liquidieren. Dass dafür bereits Leichensäcke und Löschkalk bestellt waren, wissen wir aus Recherchen Köpkes.

Der Landespolizist Tobias H. unterhalte auch Kontakte zu Thorsten Heise, das habe ein "Uniter"-Aussteiger dem Landtagsabgeordneten Friedriszik bestätigt. Heise war zeitweise NPD-Vorsitzender in Thüringen. Er ist ein führender Aktivist der militanten Rechten und gehört auch zu den führenden Köpfen von "Combat 18", einer inzwischen verbotenen militanten Neonazi-Organisation, die auch in den Mord an Walter Lübcke verwickelt gewesen sein soll. Das Landesamt für Verfassungsschutz habe nach Übergabe der brisanten Informationen des "Uniter"-Aussteigers im Herbst 2018 nichts unternommen. Und dessen Aufsichtsbehörde, das Innenministerium, habe augenscheinlich den Schweriner Landtag nicht in Kenntnis gesetzt, dass es solche Hinweise gebe und man ihnen nachgehen würde. "Im Gegenteil", so Köpke, "Tobias H. qualifizierte sich und stieg die Dienstleiter bei der Landespolizei hinauf. Innenminister Lorenz Caffier persönlich überreichte ihm die Urkunde."

Waffenankauf bei einem Terroristen

Immer wieder der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns. Auch der NDR hat bereits über einen mysteriösen Waffenkauf von zwei Verfassungsschützern berichtet, es geht um eine Schrotflinte und eine Maschinenpistole, Marke vz. 58, erworben im Raum Wismar. Laut Köpke ging das Geschäft 2015 über die Bühne: Die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes hätten durch den Kauf beweisen wollen, dass ihre Informanten aus der Islamisten-Szene nicht nur prahlen, sondern sich tatsächlich bewaffnen können. Der Kauf der beiden Waffen sei Teil einer bis in dieses Jahr laufenden Aktion deutscher Geheimdienste gewesen. Ziel war demnach das Ausspähen militanter Islamisten in Deutschland. Eine Spur führte zu einem islamistischen Waffenhändler in Wismar, der mutmaßlich tschetschenischer Herkunft sei.

Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Müller, habe seinen Mitarbeitern aber verboten, weiter zu ermitteln. Waffen aus demselben Pool sollen bei den IS-Anschlägen in Paris eingesetzt worden sein, haben Informanten Köpke gesagt. Die vom Verfassungsschutz in Schwerin erworbenen Waffen lagerten dann jahrelang in den Räumen des Nachrichtendienstes, bis sie 2019 ins Landeskriminalamt kamen. Ex-Verfassungsschutzchef Müller und Innenstaatssekretär Thomas Lenz behaupteten, die vz. 58 sei eine unbrauchbare Dekorationswaffe mit insgesamt acht Bohrungen im Lauf gewesen - also nicht einsetzbar. Doch Informanten widersprachen gegenüber dem Landtagsabgeordneten Friedriszik dieser offiziellen Darstellung. "Der Verschluss der tschechischen Waffe sei zwar mit einem Schweißpunkt versehen gewesen, doch mit nur wenigen Handgriffen hätte auch die MPi schussfähig gemacht werden können", fasst Köpke zusammen. Wer sagt die Wahrheit?

Die Rolle der Ministerpräsidentin

Wir spazieren mit Köpke weiter durch die Gassen Schwerins zur letzten Station des Tages: der Staatskanzlei in der Schlossstraße. Warum hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu all den bisher schon bekannt gewordenen Affären im Verfassungsschutz und im Innenministerium bisher eisern geschwiegen? Beim Rücktritt von Innenminister Lorenz Caffier Mitte November würdigte sie die Arbeit des CDU-Politikers ausdrücklich, bezeichnete ihn als einen "Mann, der durch sein jahrelanges Engagement in den vergangenen drei Jahrzehnten das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ganz maßgeblich mit aufgebaut hat". Kein kritisches Wort zu Caffiers umstrittenem Waffenkauf bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten oder anderen Vorfällen. Köpke hätte anderes erwartet: "Manuela Schwesig hätte mit der Faust auf den Tisch hauen und umfassende Aufklärung über die Vorgänge im Innenministerium einfordern müssen. Doch es konnte offensichtlich nicht sein, was nicht sein durfte."

Im NDR Sommerinterview am Freitag vergangener Woche hatte sich Schwesig auf Nachfrage erstmals zu den Skandalen geäußert und gesagt, dass vor allem der Rechtsextremismus im Land bekämpft werden müsse. Es gebe hier Fälle im Verfassungsschutz, in den eigenen Behörden, so die Ministerpräsidentin. "Die große Mehrheit arbeitet gut, aber trotzdem dürfen solche Fälle nicht unter den Teppich gekehrt, sondern müssen aufgeklärt werden." Die Regierungschefin verwies auf eine Expertenkommission, die der neue Innenminister Renz (CDU) eingesetzt hatte. Auf die Nachfrage, ob denn wirklich schon alle Fälle von rechtsextremer Gesinnung in den Behörden auf dem Tisch liegen würden, antwortete Schwesig, dass Aufklärung oberste Priorität des Innenministers sei. Gerade bei strafrechtlich relevanten Fällen müsse auch die Staatsanwaltschaft aktiv werden. "Wir als Land kämpfen seit Bestehen unseres Landes gerade gegen Rechtsextremismus, gegen Unterwanderung", so die Ministerpräsidentin. Passenderweise lautet der Titel des Buchs von Jörg Köpke ja "Unterwandert".

