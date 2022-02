Auf Zeynep" folgt "Antonia": Bisher keine größeren Schäden Stand: 21.02.2022 05:13 Uhr In der Nacht zu Montag wurde es ein weiteres Mal stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Sturmtief "Antonia" kündigte sich an. Für die Küste galt bis Montagmorgen eine Unwetterwarnung, die inzwischen aufgehoben ist.

Erst "Ylenia", dann "Zeynep" und jetzt "Antonia": Die Serie schwerer Stürme reißt vorerst nicht ab. In der Nacht zu Montag wurde es wieder stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Größere Schäden blieben jedoch bisher aus.

Dritter Sturm in Folge

Erst in der Nacht zu Sonnabend ist Orkan "Zeynep" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 172 Kilometer pro Stunde über den Nordosten gefegt und hat schwere Schäden vor allem in den Wäldern angerichtet, Feuerwehren waren im Dauereinsatz, Tausende Haushalte mussten stundenlang ohne Strom auskommen. Die Regionalbahnen verkehren auch am Sonntag nur eingeschränkt.

Nicht ganz so viele Schäden, dafür aber unzählige Feuerwehreinsätze löste auch "Ylenia" aus, das als Sturmtief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über Mecklenburg-Vorpommern hinwegzog. Mit "Antonia" kündigt sich damit der dritte Sturm innerhalb einer Woche an.

