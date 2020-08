Stand: 31.08.2020 19:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Auf den Spuren der Wölfe im Nationalpark

Im Müritz-Nationalpark gibt es jetzt einen öffentlichen Wolfspfad. Der rund zwei Kilometer lange sogenannte Naturerlebnispfad beginnt bei Zwenzow und führt nach Wesenberg im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. An mehreren Stationen wie einer Märchenhütte können sich Interessierte spielerisch mit dem Thema Wolf beschäftigen. Am Donnerstag will das Landesagrarministerium den Pfad offiziell vorstellen. Er soll noch auf 13 Stationen ausgebaut werden. - In Mecklenburg-Vorpommern leben nach Angaben des Ministeriums etwa acht Wolfsrudel, davon eines im Müritz-Nationalpark. | 31.08.2020 19:30