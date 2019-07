Stand: 26.07.2019 15:53 Uhr

Auch AfD auf "Nordkreuz"-Listen aufgeführt von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

In der Debatte um die Namensliste der mutmaßlich rechtsextremem Gruppierung "Nordkreuz" sind neue Details bekannt geworden. Auf der Liste stehen nicht nur Personen und Institutionen, die sich im Kampf gegen Rechtsextremismus engagieren. Auch der Landesverband der AfD ist dort aufgeführt.

AfD sieht sich in eigener Einschätzung bestätigt

Der AfD-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern Leif-Erik Holm, teilte mit, seine Partei sei darüber jetzt vom Direktor des Landeskriminalamts (LKA), Ingolf Mager, informiert worden. Es handele sich offensichtlich um einen wild zusammenkopierten Datensatz aus öffentlich zugänglichen Adressen. Der Versuch von Parteien und Medien, die Liste gegen die AfD zu instrumentalisieren, sei jedenfalls gescheitert, so Holm. Der Brief an die Landes-AfD trägt das Datum vom vergangenen Mittwoch. Seit vergangenen Montag benachrichtigen die Ermittler Betroffene.

Listen bei Anti-Terror-Razzia 2017 gefunden

Die Daten und Listen sind bei einer Anti-Terror-Razzia 2017 in Mecklenburg-Vorpommern sichergestellt worden - es geht offenbar um Angaben zu 25.000 Personen oder Institutionen. Die Daten seien auch aus dem Internet zusammengetragen worden, heißt es in dem weitgehend standardisierten LKA-Schreiben an die Betroffenen. Gegen die "Nordkreuz"-Gruppe ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Terror-Verdachts. Die Männer, darunter ein Rostocker Rechtsanwalt und ein suspendierter Polizist aus der Nähe von Schwerin, sollen darüber beraten haben, wie politische Gegner im Fall eines Umsturzes getötet werden können.

Behörden glauben nicht an Gefährlichkeit der Liste

Der Innenexperte der Linken, Peter Ritter, spricht von "Feindes- und Todeslisten", er wirft den Ermittlungsbehörden vor, die Gefahr herunterzuspielen. Außerdem seien die Betroffenen zu spät und zu spärlich informiert worden.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte mehrfach betont, es bestehe keine Gefahr. Das Sammeln von Daten über politische Gegner sei in extremen Kreisen nicht unüblich. Von Feindes- und Todeslisten könne keine Rede sein. Ähnlich äußerte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). In dem Brief an die Betroffenen - auch an die AfD - heißt es, es gebe keine Anhaltspunkte für konkrete Gefährdungen.

