Attacke auf Weide in Redefin: Pferd mutmaßlich von Wolf gerissen Stand: 21.01.2025 16:19 Uhr In Redefin hat ein Tier am Montag offenbar mehrere Pferde angegriffen. Dabei wurden ein Pferd getötet und zwei verletzt. Laut Landwirtschaftministerium MV kann ein Wolfsangriff nicht ausgeschlossen werden.

Beim Angriff eines noch unbekannten Tieres auf mehrere Pferde am Montag in Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind ein Pferd getötet und zwei weitere verletzt worden. Die Pferde haben mitten in Redefin an der B5 auf einer Grünfläche an einem kleinen Bach gestanden. Dort wurde die Herde angegriffen, heißt es von einer Sprecherin des Landwirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern.

Kadaver und Genproben werden untersucht

Da die Pferde aktuell ein sehr dickes Winterfell haben, seien die Rissspuren nicht eindeutig. Es könnte ein Wolf oder auch ein Mischling aus Hund und Schakal gewesen sein, heißt es weiter. Ein Rissgutachter hat Genproben von den betroffenen Tieren genommen. Diese würden jetzt analysiert. Am Mittwoch soll das tote Pferd dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern übergeben und dort untersucht werden. Mit einem Ergebnis wird Ende der Woche gerechnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Landkreis Ludwigslust-Parchim